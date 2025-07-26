Таиланд и Камбоджа прекратили боевые действия из-за сильных дождей
Стороны приостановили огонь на фоне ухудшения погодных условий в регионе.
Фото: Reuters/Soveit Yarn
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Вооруженные силы Таиланда и Камбоджи временно прекратили боевые действия на фоне проливных дождей. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на данные Оперативного центра 2-й армии Таиланда. Как уточняется, осадки затруднили передвижение военной техники и осложнили проведение операций на местности.
По данным властей, к 16:00 субботы тайское командование подтвердило приостановку огня. Несмотря на это, армии обеих стран продолжают удерживать позиции в приграничных районах.
Ранее из-за обострения конфликта Таиланд эвакуировал более 97 тысяч человек. В провинциях Бурирам, Сурин, Сисакет и Убон Ратчатхани были организованы временные пункты размещения гражданского населения.
Как сообщается, Камбоджа заявила о 13 погибших в результате обстрелов — среди них пятеро военных и восемь мирных жителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с резким обострением конфликта на границе Камбоджи и Таиланда.
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