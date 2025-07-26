Таиланд и Камбоджа прекратили боевые действия из-за сильных дождей

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

Стороны приостановили огонь на фоне ухудшения погодных условий в регионе.

Таиланд и Камбоджа прекратили боевые действия из-за сильных дождей

Фото: Reuters/Soveit Yarn

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Тема:
Погода

Вооруженные силы Таиланда и Камбоджи временно прекратили боевые действия на фоне проливных дождей. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на данные Оперативного центра 2-й армии Таиланда. Как уточняется, осадки затруднили передвижение военной техники и осложнили проведение операций на местности.

По данным властей, к 16:00 субботы тайское командование подтвердило приостановку огня. Несмотря на это, армии обеих стран продолжают удерживать позиции в приграничных районах.

Ранее из-за обострения конфликта Таиланд эвакуировал более 97 тысяч человек. В провинциях Бурирам, Сурин, Сисакет и Убон Ратчатхани были организованы временные пункты размещения гражданского населения.

Как сообщается, Камбоджа заявила о 13 погибших в результате обстрелов — среди них пятеро военных и восемь мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с резким обострением конфликта на границе Камбоджи и Таиланда.

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Таиланд и Камбоджа прекратили боевые действия из-за сильных дождей

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