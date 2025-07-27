Власти Армении планируют демонтаж памятника участникам ВОВ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Руководство города тайно подготавливает снос монумента.

Власти Армении запланировали демонтаж памятника участникам ВОВ

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В городе Артик в Армении запланировали демонтировать памятник участникам Великой Отечественной войны. Об этом стало известно из сообщения депутата от оппозиционной фракции «Армения» Мгера Мелконяна в соцсети.

По его словам, в Артике под угрозой остается памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

Известно, что на протяжении десятилетий монумент представлял собой символ участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города втайне подготавливается к его демонтажу.

К тому же парламентарий добавил, что процесс подготовки к сносу происходит без осуждения со стороны общественности. При этом власти города не предоставили каких-либо правовых оснований, а также о решении не уведомили жителей.

«Это не случайность. Это системная атака на нашу историческую память, на армяно-российские союзнические отношения, на символы победы наших соотечественников», — отметил политик.

Также Мелконян указал, что в 2023 году на снос монумента выделили четыре миллиона армянских драмов, что составляет более 830 тысяч рублей.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин утвердил уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
Месяц Деревянной Обезьяны: китайский гороскоп на август 2025 года

Последние новости

2:55
Салихов нокаутировал Леала за 42 секунды на турнире UFC в Абу-Даби
2:40
Власти Армении планируют демонтаж памятника участникам ВОВ
2:25
Изменивший жене гендиректор IT-компании может подать в суд на вокалиста Coldplay
2:10
Под Волгоградом нарушено питание контактной сети железной дороги из-за атак ВСУ
1:55
«Не читайте это»: жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о тяжелом состоянии актера
1:40
В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения на полеты

Сейчас читают

«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
«Когда-нибудь и случится»: SHAMAN поделился своей мечтой
Пора перестать предавать: СОVID открыл певице Елене Jaya новый взгляд на Родину

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс