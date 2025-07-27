Употребление разливного кваса может вызвать тошноту и диарею

Особенно рискуют те, кто покупает этот напиток из привозных бочек без давления.

Разливной квас может представлять опасность для здоровья, если нарушены условия его хранения. Об этом предупредила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в интервью Lenta.ru.

По ее словам, употребление некачественного напитка может привести к отравлению, сопровождающемуся такими симптомами, как тошнота, диарея, головная боль и общее недомогание.

Соответствующие проблемы часто возникают из-за нарушения условий хранения и несоблюдения санитарных норм на точках продажи. Кроме того, патогенные микроорганизмы в теплой среде развиваются особенно быстро.

«Симптомы обычно возникают через два-шесть часов. При появлении признаков отравления необходимо срочно обратиться к врачу», — заявила эксперт.

Наиболее безопасным считается квас на разлив из бочек под давлением — он лучше защищен от загрязнений и температурных колебаний.

По словам эксперта, в жару лучше обходить точки с разливным квасом в бочках. Безопаснее покупать этот напиток в магазинах или готовить его самостоятельно.

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