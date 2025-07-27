«Швыряло сильно»: Андреасян и Моряк попали в шторм и капитан лайнера их высадил

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Андреасян и Моряк попали в шторм на лайнере

Сарик Андреасян и Лиза Моряк попали в шторм на лайнере и не испугались

Фото: Telegram/САРИК И МОРЯК/sarik_i_moryak

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Супруги отправились в круиз по Европе.

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк попали в фильм-катастрофу. Круизный лайнер, на котором они путешествуют по Европе, попал в шторм, поэтому капитан был вынужден сменить курс и высадил туристов на Родине французского полководца Наполеона Бонапарта. Об этом чета Андреасян-Моряк сообщила в своем Telegram-канале.

«Ну это просто „бог из машины“ — так в театральном институте называется прием, когда сюжетный поворот резко меняется! Ночью мы попали в шторм, и капитан принял решение сменить курс и высадить нас, о боже (на месте, куда мечтал попасть Сарик), на Родине Наполеона! И нет, не на Родине десерта!» — позитивно прокомментировали ситуацию супруги.

Как оказалось, Сарик и Лиза — «счастливчики», ведь на маршруте их круиза штормы встречаются редко. Но актриса попыталась сохранить настрой на путешествие — она надела браслет от укачивания и постаралась насладиться «ночным аттракционом» и уснуть.

«Нашу лодку 240 метров швыряло так сильно, что это было похоже на турбулентность в самолете», — написали они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Моряк рассказала о необычном имени дочери от Андреасяна.

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