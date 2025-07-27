В Калининграде задержано более 50 авиарейсов

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

В пресс-службе воздушной гавани уточнили причины перебоев в работе.

В Калининграде массово задержаны и отменены авиарейсы

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

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В аэропорту Калининграда зафиксированы массовые сбои в авиасообщении: шесть рейсов отменены, более 50 задержаны на прилет и вылет, следует из онлайн-табло.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что причиной стали временные ограничения в воздушном пространстве аэропорта Санкт-Петербурга.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту Храброво отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Отменены рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Саратов. Задерживаются 17 рейсов на вылет, в том числе в Киров и Москву, а также 37 на прилет — из Волгограда, Кирова, Москвы и других городов.

Ранее в июле аналогичные перебои наблюдались в петербургском Пулково десятки рейсов были перенесены из-за воздушных ограничений, связанных с мерами авиационной безопасности.

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