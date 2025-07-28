«Такая усталость неприятная»: Виктория Боня заскучала без привычных дел в Дубае
Виктория Боня предпочитает дни полные активностей
Фото: Telegram/Виктория Боня/v_bonya
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Поклонники поддержали звезду.
Телеведущая Виктория Боня устала ничего не делать, находясь на отдыхе в Дубае. Этим она поделилась с подписчиками в Telegram-канале.
По словам звезды, накануне она ничем не занималась, однако на следующий день решила перевыполнить план активностей.
«Я вчера целый день ничего не делала. А сегодня сделала капельницу, с йога-тичером позанималась йогой, потом я сходила на скалодром — пальцы у меня так болят, что не могу их сжать», — поделилась знаменитость.
При этом она подчеркнула, что ей наскучивает сидеть без дела. Расслабляться, зная, что она не занята развитием, Виктории сложно.
«И я вчера, когда ничего не делала целый день, подумала, что и отдыхать буду целый день. Под вечер я устала от того, что ничего не делала. И это такая усталость неприятная. А когда ты устал от того, что ты что-то делал целый день и потом валяешься на кровати — это классно», — заключила она.
Поклонники поддержали Боню положительными реакциями под постом.
Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Виктории Бони не сдержала эмоций на публике.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
73%
Нашли ошибку?