«Не можешь потратить, давай я»: Прохор Шаляпин поделился подходом к деньгам

Артист не понимает ценности накоплений.

Певец Прохор Шаляпин предпочитает тратить имеющиеся денежные средства сразу. Об этом он заявил на интервью маркетологу-практику Ивану Исаеву на YouTube-канале.

«Я тоже испытываю радость, когда эти денюжки складываю. Но для меня потом важно эти денюжки потратить, а не сложить просто и сидеть возле них. Чего сидеть? Это же просто бумаги, их нужно срочно потратить <…> А тогда зачем их иметь, если вы не можете их потратить», — поделился своим мнением Шаляпин.

При этом артист не осуждает тех, кто считает важным накопить деньги. Напротив, он хочет, чтобы такие люди всегда находились рядом, чтобы попробовать использовать их ресурсы для себя.

«Нужно, конечно, дружить с такими людьми, как-нибудь их охмурять, говорить: „Ты не можешь потратить, давай, потрачу я“. Я очень люблю бизнес-класс», — заключил с улыбкой исполнитель.

Ранее, писал 5-tv.ru, Шаляпин откровенно рассказал о потере третьей жены.

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