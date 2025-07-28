Украинские наземные дроны уничтожены в районе Константиновки. Роботизированные платформы на гусеницах доставляли боеприпасы передовым частям ВСУ.

А у Серебрянки наши разведчики нашли передвижную станцию РЭБ. Цель уничтожили точным ударом дрона на оптоволокне.

Всего за последний месяц подразделения Южной группировки войск ликвидировали полсотни украинских роботизированных систем самого разного назначения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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