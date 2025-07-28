Простой, убытки и паника: что случилось на Городецком гидроузле на Волге

Миллиардные убытки понесли судоходные и туристические компании из-за аварии на Городецком гидроузле на Волге. В эти минуты шлюзы работают в авральном режиме, чтобы разгрузить затор. За пять дней простоя на реке образовались огромные пробки. В них застряли десятки грузовых судов и круизных лайнеров.

У тысяч туристов испорчен отдых. Им пришлось вернуться домой. Эта авария вскрыла серьезные проблемы не только на этом гидроузле. Подробности в расследовании корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

22 июля, 11 утра. Первые минуты после аварии на Городецком гидроузле. Вода затапливает шлюз. Река выходит из-под контроля. Десятки рабочих в панике. Выяснить, что произошло, получилось не сразу. И только спустя время — официальная версия. Из-за давления обрушилась камера шлюза. Судоходство на участке Городецкого гидроузла было немедленно приостановлено. Но корреспонденту удалось побывать на месте ЧП.

«Тот самый шлюз Городецкого гидроузла. Мы сейчас подошли к нему максимально близко, насколько это возможно с точки зрения безопасности. Вот там произошло обрушение камеры шлюза, в итоге вся эта конструкция — 30-метровый шлюз — оказалась под водой. Сейчас здесь проводятся работы по реконструкции, восстановлению той самой обрушенной камеры. Мы подходим еще чуть ближе, возможно, нас сейчас попросят отсюда отойти», — сообщил Литомин.

На появление съемочной группы в районе гидроузла немедленно реагирует служба безопасности.

«Сюда сейчас транспортная полиция приедет и вас сейчас оштрафуют. И вас, и вас», — говорит ее представитель.

Съемочную группу просят причалить к берегу. Неизвестные люди нападают на водителя лодки. Там максимально пытаются скрыть все, что произошло во время ЧП — и это понятно. Экономические последствия серьезные. Только за прошлый год через Городецкий гидроузел прошло больше 13 тысяч судов, половина из которых грузовые.

«Очередь на шлюз сейчас выглядит вот так: только в этом участке Волги с десяток, а то и пару десятков барж с насыпными грузами… Песок, щебень, стройматериалы. Все они сейчас в ожидании, когда снова откроют судоходство», — сообщил Литомин.

Полтора десятка круизных лайнеров пришлось отправить обратно в Нижний Новгород и Москву — это тоже убытки. Колоссальные.

«Деньги надо людям возвращать в полном объеме за уже проданные круизы, за те круизы, которые не закончены. Все эти претензии, а претензии, еще раз повторюсь, где-то минимум будут миллиард рублей составлять», — сообщил вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

Реконструкцией Городецкого гидроузла занимается сразу несколько компаний. Камеру шлюза, ту, что обрушилась, по данным из открытых источников, восстанавливает МСУ-1. Головной офис фирмы — в Москве. Но общаться с журналистами и даже пускать съемочную группу на территорию бизнес-центра запрещено.

Офис субподрядчика — компании, которая непосредственно проводит строительные работы на гидроузле, — вообще номинальный.

Авария, остановка судоходства, проверки, пропавшие подрядчики и субподрядчики. ЧП на Городецком гидроузле максимально продемонстрировало, насколько экономика и энергетика Поволжья зависят от работы шлюзов. И почти все они были построены еще до Великой Отечественной.

«Рыбинский шлюз — один из старейших в России. Первые суда по нему прошли еще в апреле 1941 года. Интересно, что в годы войны немцы сбросили на Рыбинск больше двух тысяч авиабомб. И Рыбинский шлюз не пострадал. Сейчас через него ежедневно проходит до полусотни судов», — сообщил корреспондент.

Дубна — самый старый шлюз из функционирующих сегодня. Решение о его строительстве было принято еще в 1931 году. Первые суда прошли в 1941-м. Шлюз на Волжской ГЭС — один из молодых. Построен в 1960-е. Ему около 80 лет. Или вот Углич. Еще один из старейших шлюзов — часть гидроузла местной электростанции.

«Угличская ГЭС — одна из первых, что появилась на Волге. Еще в 1941-м году, в военные годы и сразу после она обеспечивала электроэнергией даже Москву. Сегодня прошла несколько этапов модернизации. Последний завершился здесь в апреле этого года», — отметил Литомин.

По словам экспертов, на восстановление всех гидроузлов на Волге нужны огромные деньги. В первую очередь необходимо обновить оборудование, увеличить мощность. Нужна специальная госпрограмма.

«Порядка 30 шлюзов находятся на нашей великой реке, протяженность которой составляет более трех тысяч километров, сейчас идет реконструкция Городецкого узла, гидроузла, соответственно, стоимость была изначальная 22 миллиарда, а на сегодняшний день уже стоит 32 миллиарда, вышли на такую цифру. Ну и вот мы если возьмем, допустим, 30, умножаем, получаются триллионы рублей», — подытожил Владимир Мальцев, глава Общероссийского общественного движения поддержи флота.

Оценить последствия ЧП на Городецком шлюзе еще предстоит. Сегодня судоходство через него восстановлено — в авральном режиме. И с самого утра там пытаются полностью восстановить движение и переправить все суда, застрявшие в очереди на Волге за несколько дней.