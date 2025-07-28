Матвиенко приехала на шестую Всемирную конференцию спикеров парламентов

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Мероприятие проходит раз в шесть лет на площадке ООН.

Фото, видео: © РИА Новости/Совет Федерации РФ; 5-tv.ru

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с рабочей поездкой в Швейцарии. Она возглавляет российскую делегацию на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.

Мероприятие проходит один раз в шесть лет на площадке ООН. В Женеву прибыли представители из 115 стран. Также сегодня проходит саммит женщин-глав парламентов. На нем выступила Матвиенко.

«Наши дни с тревогой называют предвоенными. Так говорят те, кто исключает волю и голос людей. Наш с вами голос. Ведь женщины — это половина человеческой цивилизации. Говорят, у войны не женское лицо. Значит, у мира оно точно должно быть женским», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

До начала мероприятия Валентина Матвиенко пообщалась с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии. У спикера Совета Федерации запланированы и другие двусторонние встречи.

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