«Аэрофлот» пересаживает пассажиров на «Победу» и «Россию»

Министерство транспорта РФ совместно с Росавиацией и авиакомпанией «Аэрофлот» начали пересадку пассажиров на рейсы «Победы» и «России» после отмены более 40 рейсов.

Авиакомпания «Аэрофлот» начала пересаживать часть своих пассажиров на рейсы других авиаперевозчиков после того, как подверглась хакерской атаке. Помощь в организации перераспределения пассажиров оказывается со стороны Министерства транспорта и Росавиации, как сообщается в пресс-релизе Минтранса. Часть пассажиров улетит с авиакомпанией «Россия», другие — на рейсах «Победы».

С 8:00 до 12:00 по московскому времени «Аэрофлот» успел выполнить более 40 рейсов из аэропорта Шереметьево. В ведомстве отметили, что авиакомпания активно использует свои ресурсы для минимизации возникших проблем с выполнением рейсов. Для удобства пассажиров в Шереметьево бесплатно раздают питьевую воду.

Уже утром «Аэрофлот» сообщил о сбое в своих информационных системах, что привело к отмене более 40 рейсов. Две группы хакеров взяли на себя ответственность за атаку. Генеральная прокуратура подтвердила факт взлома и возбудила уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Аэрофлот» отменил 42 рейса из-за сбоя в информационной системе.

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