Дрон ВСУ атаковал ликвидировавших возгорание сотрудников МЧС в Энергодаре

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Пресс-служба МЧС опубликовала фото с последствиями удара беспилотника.

Дрон ВСУ атаковал ликвидировавших возгорание сотрудников МЧС в Энергодаре

Фото: Telegram/МЧС Запорожской области/mchs85

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В городе Энергодаре Запорожской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали спасателей МЧС, работавших над ликвидацией возгорания. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МЧС РФ.

«При выполнении служебных обязанностей по ликвидации возгорания в Энергодаре подразделение МЧС России подверглось атаке БПЛА», — сказано в публикации.

Представители ведомства уточнили, что никто из огнеборцев не пострадал в результате удара. Однако ущерб был нанесен специализированной технике. Пост сопровождается фотографией, на которой видна пробитая крыша пожарной машины.

Атаки украинских беспилотников на регионы России продолжаются. Накануне об очередном дроне, поразившем автомобиль, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мирная жительница получила осколочные ранения и минно-взрывную травму, ее госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Таволжанке, поселке в Харьковской области, удар украинского БПЛА обернулся гибелью местного жителя. Кроме того, неподалеку от хутора Васецкий Красносулинского района Ростовской области после атаки дронов ВСУ разгорелся пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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