Уснул за рулем: грузовик снес на своем пути несколько авто под Ростовом, есть погибшие
Грузовик снес на своем пути несколько авто под Ростовом, есть погибшие
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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После водитель фуры с цистерной перевернулся и взорвался.
Федеральная трасса М-4 «Дон» под Ростовом заблокирована. Грузовик с цистерной протаранил несколько легковушек, перевернулся и взорвался.
По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, снес ограждение и вылетел на встречку. От удара по трассе разлилось топливо и почти моментально вспыхнуло.
Погибли четыре человека. Пострадали десять, из них двое детей. Всех доставили в ближайшую больницу.
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