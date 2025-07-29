Уснул за рулем: грузовик снес на своем пути несколько авто под Ростовом, есть погибшие

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Грузовик снес на своем пути несколько авто под Ростовом, есть погибшие

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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После водитель фуры с цистерной перевернулся и взорвался.

Федеральная трасса М-4 «Дон» под Ростовом заблокирована. Грузовик с цистерной протаранил несколько легковушек, перевернулся и взорвался.

По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, снес ограждение и вылетел на встречку. От удара по трассе разлилось топливо и почти моментально вспыхнуло.

Погибли четыре человека. Пострадали десять, из них двое детей. Всех доставили в ближайшую больницу.

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