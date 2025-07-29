Почему дети чаще болеют летом — объясняет врач-педиатр

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Педиатр Мескина: летом дети чаще простужаются из-за кондиционеров

Почему дети чаще болеют летом: объяснение педиатра

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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Кондиционеры, купания и несвежая еда — главные враги детского иммунитета в жаркое время года.

Летний сезон приносит не только солнце и отдых, но и повышенные риски для здоровья детей. В беседе с Life.ru врач-педиатр и инфекционист Елена Мескина рассказала, что летом учащаются случаи простуд — и чаще всего виноваты переохлаждение из-за кондиционеров, купание в прохладных водоемах и ледяные напитки. Это создает благоприятную почву для респираторных вирусов, включая риновирус.

Однако на этом опасности не заканчиваются. Сейчас в разгаре сезон энтеровирусных инфекций, которые у детей проявляются болями в животе, лихорадкой, иногда диареей и даже сыпью. Хотя такие симптомы могут казаться незначительными, в некоторых случаях инфекция протекает тяжело.

Особенно уязвимы дети в поездках, где высок риск кишечных инфекций. Причины — зараженная вода и несвежие продукты. Летом бактерии в пище размножаются стремительно, особенно если нарушены условия хранения. Несвоевременный прием пищи — и ребенок может на несколько дней оказаться прикован к туалету.

Родителям стоит помнить о профилактике: следить за питанием, избегать переохлаждения и укреплять иммунитет без медикаментов. Поддержка в период адаптации к новым условиям также играет важную роль в здоровье ребенка.

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Почему дети чаще болеют летом — объясняет врач-педиатр

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