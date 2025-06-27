Деньги на ветер: почему аппаратная косметология не дает результата

В погоне за идеальной кожей и молодостью многие пациенты клиник эстетической медицины сталкиваются с разочарованием: дорогостоящие аппаратные процедуры не дают ожидаемого результата.

Косметолог Ирина Беер рассказала эксклюзивно Пятому каналу, почему так происходит и в чем причина отсутствия эффекта даже с применением инновационных методик.

Ожидание и реальность аппаратной косметологии

Современные пациенты приходят в клинику с запросом на мгновенное преображение — и часто разочаровываются. Главная причина — несоответствие между ожиданиями и реальными возможностями косметологии.

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Социальные сети переполнены идеальными «до/после», но многие из этих фото — результат профессионального ретуширования. Фильтры, фотошоп и удачные ракурсы создают иллюзию, что одна процедура способна полностью изменить кожу.

«Очень много фотошопа, очень много нечестных результатов. Клиент приходит с запросом на чудо, но в реальности даже самые продвинутые методики не всегда дают мгновенный „вау-эффект“», — говорит эксперт.

Чтобы избежать разочарований, Ирина Беер рекомендует проконсультироваться до процедуры. Врач во время приема обязан:

обсудить с пациентом реальность цели. То есть, что можно улучшить, а что — нет;

объяснить, что результат зависит не только от аппарата, но и от исходного состояния кожи, образа жизни и генетики;

предупредить, что эффект может быть накопительным, а не мгновенным.

«Все, что сказано до процедуры — это предупреждение. Все, что после — оправдание. Поэтому важно сразу договариваться о реальных результатах», — уверяет косметолог.

Почему кожа может не изменяться после аппаратной косметологии

Первой причиной может быть сухость и обезвоживание кожи, из-за чего она после процедур визуально никак не изменяется. Аппаратные способы такие, как лазер, RF-лифтинг, ультразвук, работают лучше, когда кожа увлажнена и полна ресурсов.

«Если кожа сухая, многие методики могут быть недостаточно эффективными. Для таких пациентов обязательна предварительная подготовка — увлажнение, восстановление барьера», — объясняет специалист.

Врач советует перед посещением кабинета косметолога интенсивно увлажнять кожу. Это можно делать с помощью специальных питательных сывороток и кремов, в составе которых есть гиалуроновая кислота и церамиды.

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Одна из самых распространенных причин слабого эффекта — нехватка железа, белка и коллагена.

«Дефицит железа напрямую влияет на синтез коллагена. Если у пациента низкий гемоглобин, даже самые мощные процедуры могут не дать ожидаемого результата», — рассказывает Ирина Беер.

Поэтому перед курсом аппаратной косметологии следует сдать анализы, чтобы выяснить уровень ферритина, витамина D и ОАКа в организме. А при выявленных недостатках скорректировать питание и добавить БАДы.

При каких диагнозах аппаратная косметология не поможет

Но некоторые клиенты имеют врожденные особенности соединительной ткани, из-за которых коллаген синтезируется хуже.

«У части пациентов есть дисплазия соединительной ткани — генетическое состояние, при котором синтез коллагена нарушен. Таким людям нужен особый подход: более мягкий метод и длительная подготовка», — сообщает она.

Если есть подозрение на слабость соединительной ткани, желательно пройти генетический тест. А грамотный специалист поможет подобрать правильные постепенные и накопительные программы. Например, биоревитализация, PRP (терапия плазмой, обогащенной тромбоцитами) или микротоки.

Как привычки убивают эффект от сеансов аппаратной косметологии

Даже самая дорогая косметология не сработает, если пациент:

курит, так как никотин сужает сосуды, ухудшая питание кожи;

не высыпается, потому что недостаток сна напрямую ведет к повышению кортизола, а от этого разрушается коллаген;

употребляет мало белка, из аминокислот которого строится коллаген;

живет в стрессе, способствующем выработке большего количества кортизола, а он в свою очередь ускоряет старение кожи.

«Если клиент не доедает, курит и не спит, никакие аппараты не помогут. Сначала нужно наладить базовые вещи — сон, питание и убрать стресс», — разъясняет медицинский эксперт.

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Исправить это получится обычными правилами и изменениями в своем лайфстайле. Первое — увеличить потребление белка, норму стоит рассчитывать от полутора до двух граммов на килограмм веса.

Далее не стоит забывать и про отдых. Человек, конечно, сам определяет по своим физиологическим часам, сколько ему достаточно, но спать стоит минимум семь часов.

Справляться со стрессовыми ситуациями можно даже без медикаментов. Естественно, если приступы доходят до невроза, то лучше обратиться к специалисту для более глубокого обследования. Но те же спорт и медитации отлично помогут перезагрузить голову и отвлечься от навязчивых мыслей. Любые антистресс-практики позитивно скажутся на здоровье и общем состоянии.

Системность — залог успеха

Многие ждут, что одна инъекция или лазерный пилинг решат все проблемы. Но в косметологии важен курсовой подход.

«Методология — это всегда система. Часто пациенты хотят мгновенный результат, но множество процедур имеют накопительный эффект», — поясняет Ирина Беер.

Например, RF-лифтинг дает максимальный эффект после трех-пяти сеансов, а биоревитализация работает только при регулярном повторении.

Ключевой фактор — постоянный косметолог, который знает «историю» кожи пациента, подбирает индивидуальные протоколы и корректирует программу в зависимости от реакции.

«Важно выбрать одного врача, который будет вести вас поэтапно. Только так можно добиться стабильного результата», — заключает косметолог.

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Хороший врач должен знать все нюансы, понимать потребности и задачи, которые ставит пациент. Только так получится добиться желаемого результата.