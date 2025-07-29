Российские силы пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Это уже не первый раз, когда украинские боевики пытаются проникнуть на территорию Херсонской области через данный путь.

Российские силы пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Российские военнослужащие пресекли попытку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

Как отмечает глава области, киевский режим пытался проникнуть на территорию с моря на катерах в ночь с 27 на 28 июля. По его словам, российские военные заметили четыре вражеских судна, по которым открыли огонь.

Уточняется, что операция украинских боевиков с треском провалилась. Формирования понесли существенные потери и отступили обратно, в сторону Одессы.

Также Сальдо поделился, что с воздуха ВСУ прикрывали боевиков с помощью FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

Губернатор рассказал, что формирования уже пытались высадиться на Тендровской косе. Но у них до сих пор ничего не получилось. По словам Сальдо, киевский режим продолжает отправлять своих граждан на верную смерть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Новой Маячке. Есть погибшие и пострадавшие.

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