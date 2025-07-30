В споре о межзвездной комете ученый усомнился в «инопланетном следе»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Комета 3I/ATLAS не имеет отношения к инопланетной цивилизации

В споре о межзвездной комете учный усомнился в «инопланетном следе»

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Российский астроном объяснил, почему найденный в космосе объект вряд ли является кораблем внеземной цивилизации

Межзвездная комета 3I/ATLAS, обнаруженная американскими астрономами 1 июля, стала предметом бурного обсуждения в научном сообществе. Некоторые западные исследователи допустили, что объект может быть искусственным — возможно, даже инопланетного происхождения. Однако российский астроном и популяризатор науки Александр Киселев считает подобную версию сомнительной.

В комментарии для aif.ru Киселев подчеркнул: с научной точки зрения нет оснований полагать, что речь идет о космическом корабле. По его словам, гораздо более вероятно, что 3I/ATLAS — это фрагмент планеты или другой природный объект, выброшенный из чужой звездной системы.

Он также объяснил возможные причины «аномалий», на которые ссылаются американские ученые: негравитационное ускорение может быть связано с испарением льда с поверхности кометы под действием солнечного тепла — это обычный физический процесс, хоть и не до конца изученный.

Астроном назвал предположение о высокотехнологичном происхождении объекта «научной фантазией». По его мнению, гипотезы такого рода требуют крайне убедительных доказательств — от следов искусственных конструкций до сигналов, явно не связанных с природными источниками.

Объект 3I/ATLAS получил обозначение «межзвездный» за счет необычной траектории. Его диаметр оценивается в 24 километра, и он стал третьим известным нам межзвездным пришельцем после ‘Oumuamua и 2I/Borisov. Однако подтвержденных признаков техногенного происхождения на сегодняшний день у него не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что российская делегация прибыла в Хьюстон для встречи с главой НАСА.

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