Впервые с 2018 года: российская делегация прибыла в Хьюстон для встречи с главой НАСА

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Российская делегация прибыла в Хьюстон для встречи с главой НАСА

Впервые с 2018 года: российская делегация прибыла в Хьюстон для встречи с главой НАСА

Фото: Zuma/ТАСС

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Переговоры станут первой за семь лет официальной встречей космических ведомств РФ и США.

Российская делегация под руководством генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова 28 июля прибыла в Хьюстон, штат Техас, США, для проведения первой с 2018 года встречи с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Об этом сообщает «Роскосмос».

В деловую программу вошли посещение Космического центра имени Линдона Джонсона, ознакомление с подразделениями и производственными мощностями Boeing, где разрабатывается многоразовый пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner, а также корпус сборки аппаратов и кораблей SpaceX.

Кроме того, накануне миссии Crew-11, запланированной на 31 июля, Баканов встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого находится российский космонавт Олег Платонов.

В ходе переговоров российская и американская стороны намерены обсудить текущие межведомственные проекты, включая продолжение программы перекрестных полетов, продление эксплуатации Международной космической станции, а также работу совместной группы по вопросам безопасного сведения МКС с орбиты и затопления станции.

Генеральный директор «Роскосмоса» сообщил, что проект программы сведения МКС уже разработан и, по предварительным оценкам специалистов, этот процесс займет около двух с половиной лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский космонавт Платонов прибыл в Космический центр имени Кеннеди НАСА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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