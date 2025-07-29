Пловец Колесников заявил о развитии у него «старческого маразма» на ЧМ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Пловец Колесников пошутил про развитие у него старческого маразма на ЧМ

Пловец Колесников: на чемпионате мира у меня начался старческий маразм

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Российский спортсмен признался, что стал проще относиться к поражениям и не зацикливается на результате.

Российский пловец Климент Колесников с иронией прокомментировал свое выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, где занял шестое место на дистанции 100 метров на спине.

Колесников показал результат 52,38 секунды и признался, что раньше неудачные заплывы воспринимал гораздо тяжелее.

«Все нормально. Понятно, что результат не очень — хотелось проплыть быстрее, но в целом даже не расстроился. Фигня какая-то началась — старческий маразм. Раньше плаваешь, есть определенная цель — надо работать, и если проплыл плохо, то в голове уже мысли о том, что пора завязывать. Сейчас проще относишься», — заявил спортсмен в разговоре с ТАСС.

Чемпионат мира проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские пловцы участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе, что может сказываться на их моральном состоянии и спортивных результатах. Многолетнее давление и ограничения на атлетов РФ, в том числе запрет на флаг и гимн, могут негативно влиять на их психологическую устойчивость.

Климент Колесников — один из ведущих спортсменов сборной России. Он является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также многократным чемпионом Европы и мира. Колесников стал мировым рекордсменом на дистанции 50 метров на спине — проплыв отрезок за 23, 55 секунды.

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