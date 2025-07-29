Израильский актер Алон Абутбул умер в 60 лет

На 61-м году жизни скончался израильский актер, режиссер, сценарист и продюсер Алон Мони Абутбул. Его нашли мертвым на пляже Хабоним, расположенном на каменистом берегу Национального парка Дор-Дор в Нетании на севере Израиля. Подробности приводятся в материале газеты The Times of Israel. Отмечается, что медики не смогли реанимировать артиста. Предположительно, он потерял сознание после выхода из воды.

Алон Абутбул родился 28 мая 1965 года в городе Кирьят-Ата близ Хайфы в еврейской семье с алжирскими и египетскими корнями. В 1983-м окончил художественную школу Тельма Йеллин в Гиватаиме, после чего полностью посвятил себя киноремеслу. Спустя три года после дебюта на большом экране артист сыграл главную роль в фильме «Два пальца от Сидона», за которую получил премию «Лучший актер» на Иерусалимском кинофестивале.

В 1988-м Абутбул попробовал свои силы в Голливуде, снявшись в американском боевике «Рэмбо III» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В 2000-м был назван «Актером десятилетия» на Хайфском международном кинофестивале, а в 2003-м получил премию «Офир» как лучший актер второго плана в фильме «Трагедии Нины».

На счету Алона Абутбула роли в серии всемирно известных картин, таких как «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Совокупность лжи» Ридли Скотта, «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана, сериалах «Родина», «Твин Пикс» Дэвида Линча, «Менталист», «Касл» и многих других. Артист жил в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, с избранницей Шир Биля, у пары четверо общих детей.

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