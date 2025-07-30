Как это скажется на российско-украинском конфликте?

Главная новость этого дня касается грандиозных изменений, которые, похоже, начали происходить на Украине и которые обязательно скажутся на российско-украинском конфликте.

По данным нашей Службы внешней разведки, не так давно в одной из небольших гостиниц в Альпах фактически состоялись тайные выборы нового президента Украины. В качестве организаторов в них участвовали представители Вашингтона и Лондона. От Киева присутствовали Андрей Ермак, Кирилл Буданов и Валерий Залужный.

Точнее, это были даже не выборы, а назначение. Ведь Запад уверен, что перезагрузить отношения с Украиной невозможно, пока у руля стоит Владимир Зеленский. В итоге Ермак и Буданов получили гарантии безопасности, а Залужный — новую должность.

Напомним, что это данные нашей разведки. А это фотографии бывшего главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Залужного. Их публикует сегодняшний Vogue, журнал, который первым дал большое интервью с женой Зеленского, когда их надо было поддержать в 2022 году. Сегодня Vogue тоже поддерживает, только теперь нового президента.

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