Захарова: Зеленский уже не может скрывать масштабы коррупции на Украине

Реальные масштабы коррупции на Украине уже невозможно скрыть, несмотря на действия властей по ограничению информационного пространства. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

По ее словам, за последние годы заявленная борьба с коррупцией фактически сошла на нет.

«Украина настолько погрязла в коррупции, что ее реальные масштабы просто невозможно скрыть никаким способом, даже тем способом, на который пошел Зеленский, буквально оставив только одно телевизионное вещание, мейнстримовое», — подчеркнула она.

Она сослалась на результаты сентябрьского опроса Киевского международного института социологии. По словам представителя МИД, более половины респондентов назвали коррупцию одной из главных проблем страны, а 72% участников исследования считают, что за время конфликта уровень мздоимства и казнокрадства вырос.

Захарова также утверждает, что респонденты возлагают личную ответственность за коррупцию в окружении Владимира Зеленского на него самого.

«И несмотря на это, как я уже сказала, скрыть эти масштабы уже невозможно. Я думаю, что на самом деле цифры еще более удручающие», — заявила дипломат.

Она также связала ситуацию с ограничением информационного пространства на Украине и заявила, что даже в этих условиях общественное мнение отражает масштаб проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о своей непричастности к коррупции на Украине. Его заявление прозвучало на фоне дела против бывшей заместительницы главы офиса президента Украины Ирины Мудрой. По словам Зеленского, у руководителей антикоррупционных органов к нему нет вопросов, и они понимают, что он не замешан в подобных нарушениях.

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