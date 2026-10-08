Захарова: Зеленский уже не может скрывать масштабы коррупции на Украине

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Даже ограничения в информационном пространстве не позволяют властям скрыть отношение граждан к ситуации в стране.

Фото, видео: Reuters/Alina Smutko; 5-tv.ru

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Реальные масштабы коррупции на Украине уже невозможно скрыть, несмотря на действия властей по ограничению информационного пространства. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

По ее словам, за последние годы заявленная борьба с коррупцией фактически сошла на нет.

«Украина настолько погрязла в коррупции, что ее реальные масштабы просто невозможно скрыть никаким способом, даже тем способом, на который пошел Зеленский, буквально оставив только одно телевизионное вещание, мейнстримовое», — подчеркнула она.

Она сослалась на результаты сентябрьского опроса Киевского международного института социологии. По словам представителя МИД, более половины респондентов назвали коррупцию одной из главных проблем страны, а 72% участников исследования считают, что за время конфликта уровень мздоимства и казнокрадства вырос.

Захарова также утверждает, что респонденты возлагают личную ответственность за коррупцию в окружении Владимира Зеленского на него самого.

«И несмотря на это, как я уже сказала, скрыть эти масштабы уже невозможно. Я думаю, что на самом деле цифры еще более удручающие», — заявила дипломат.

Она также связала ситуацию с ограничением информационного пространства на Украине и заявила, что даже в этих условиях общественное мнение отражает масштаб проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о своей непричастности к коррупции на Украине. Его заявление прозвучало на фоне дела против бывшей заместительницы главы офиса президента Украины Ирины Мудрой. По словам Зеленского, у руководителей антикоррупционных органов к нему нет вопросов, и они понимают, что он не замешан в подобных нарушениях.

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