Зелень или ягоды: как избежать появления плесени в закатках

Ошибки при консервировании могут обернуться потерей заготовок.

Неправильное закатывание банок может привести к появлению микроорганизмов и плесени. Об этом с Life.ru поделилась заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета «Росбиотех» Асият Абдуллаева.

Она дала несколько советов по правильному консервированию продуктов.

Необходимо использовать качественные и неповрежденные продукты. При закатывании банок нужно поместить в них все выбранные овощи, посыпав различными видами специй, затем залить это холодной соленой водой и накрыть тканью, оставив примерно на трое суток.

Чтобы предотвратить размножение микробов, можно использовать зелень или ягоды смородины и вишни — в них содержатся фитонциды. Крышки для банок следует промыть в воде с содой и стерилизовать. Для заливки заготовок используйте кипяченую или фильтрованную воду.

Хранить заготовки необходимо в прохладном месте, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Также избегайте попадания воздуха в готовые продукты.

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