Идеальный момент: агроном рассказал, когда начать подкапывать молодую картошку

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 8 0

Агроном Сергей Кружков: цветение картофеля — основной показатель для подкопки

Идеальный момент: агроном рассказал, когда начать подкапывать молодую картошку

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Если урожай собрать слишком рано, то будут мелкие плоды.

Основной показатель для подкопки молодого картофеля — его цветение. Об этом URA.RU рассказал агроном Сергей Кружков.

По его словам, огородникам необходимо выбрать идеальный момент и попробовать будущий осенний урожай. При этом стоит помнить, что ранний сбор дает мелкие клубни, а слишком поздний — не сохраняет неповторимый вкус молодого картофеля.

Лучше всего начать подкопку, когда на кусте уже появились цветы. Именно в этот период, по словам Сергея Кружкова, идет активное формирование клубней.

«Но копать сразу не стоит — пусть клубни наберут массу», — сказал агроном.

По его мнению, тот самый идеальный момент наступает где-то через две-три недели после окончания цветения. К этому времени картофель уже впитает необходимые микроэлементы, вырастет до нужного размера и приобретет характерный вкус.

Кружков добавил, что молодой картофель плохо хранится, поэтому выкапывать его в большом количестве не нужно.

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