«Есть в мире что-то неизменное, куда можно вернуться»: Бородина об отчиме

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 17 0

Ксения Бородина рассказала о поездке к отчиму

«Есть в мире что-то неизменное, куда можно вернуться» — Бородина об отчиме

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В детстве она любила посещать офис бывшего мужа своей матери.

Телеведущая Ксения Бородина приехала в гости к своему отчиму. Об этом бывшая звезда «Дома-2» рассказала в своем Telegram-канале.

Бородина подчеркнула, что при каждом приезде в Италию она старается проведать бывшего мужа матери Дженни. В этот раз они с семьей посетили его офис.

Также, по ее словам, он является одним из ведущих архитекторов на Капри.

«Просто посмотрите, какие он делает невероятные проекты! И очень классно, что он еще занимается обучением младшего поколения», — отметила телеведущая.

В своем посте Ксения подметила, что младший сын отчима уже в возрасте 15 лет помогает отцу в разных делах. В будущем у него есть все шансы стать таким же крутым и влиятельным архитектором.

Помимо этого, телеведущая немного поностальгировала о своем детстве. Звезда рассказала, как приходила в офис к отчиму и длительное время наблюдала за работой сотрудников из любопытства.

«Так здорово, что есть в мире что-то неизменное, куда можно вернуться», — написала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru поделился кадрами румтура по новой квартире Ксении Бородиной.

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