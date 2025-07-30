Гендиректор «Роскосмоса» побывал в Космическом центре имени Джонсона в США

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Гендиректор «Роскосмоса» Баканов посетил Космический центр имени Джонсона в США

Фото, видео: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитрий Баканов ознакомился с технологиями НАСА.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов провел первый день своего рабочего визита в США в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, он ознакомился с технологиями NASA.

Делегация из РФ посетила, в частности, Центр управления полетами (ЦУП) американского сегмента Международной космической станции (МКС). Они находятся в Хьюстоне, чтобы в экстренном случае передать управление американцам, например, если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-то причинам не будет справляться со своими задачами.

Баканов побеседовал с сотрудниками главной оперативной группы российского сегмента станции, осмотрел лабораторию космического питания и корпус с тренажерами российского и американского сегментов МКС.

«Руководители „Роскосмоса“ встретились с российскими космонавтами, находящимися на подготовке к полетам. В настоящее время в США работают Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Петр Дубров и Анна Кикина», — говорится в официальном Telegram-канале госкорпорации.

«Роскосмос» опубликовал видеоотчет о визите Баканова в космический центр. На этих кадрах можно увидеть, что его корпуса украшены портретами представителей советской космической индустрии. В их числе основатель практической космонавтики, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев и легендарный летчик-космонавт Юрий Гагарин — первый человек, побывавший в космосе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, этот визит в США, в рамках которого ожидается встреча с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, стал первым с 2018 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
82.22
2.64 95.00
1.79
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Йеменские хуситы заявили об ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион
4:35
На Камчатке зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров
4:25
В Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения обрушилась стена детсада
4:10
Жителей Северо-Курильска эвакуируют после землетрясения и угрозы цунами
4:05
Три жертвы, больше 20 поврежденных домов: последствия ночной атаки ВСУ на Сальск
3:50
На Гавайях и Аляске объявлена угроза цунами после землетрясения на Камчатке

Сейчас читают

И солнце, и бабушки: Боня пригласила Шаляпина в Монако
«Сатанинский* рынок»: Алексей Гаврилов про торговлю внутренними органами
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Ваши данные под угрозой: Чем опасен VPN?

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс