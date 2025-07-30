Умерла от руки мужа: узбекская певица ушла из жизни в возрасте 33 лет

Бывший супруг не смог совладать собственными эмоциями.

Известную певицу из Узбекистана Зебойи Жахон убил собственный муж. Об этом сообщил телеканал Milliy TV.

По предварительной информации, бывший муж артистки пришел к ней в гости, чтобы провести время с детьми. Однако что-то пошло не так и между бывшими супругами возник сильный спор. Итогом стало то, мужчина не смог совладать со своими эмоциями и собственными руками задушил певицу. Женщине было всего 33 года, она являлась матерью троих детей.

На данный момент бывший супруг уже задержан, ведется расследование.

Друзья и родственники погибшей дают волю своим чувствам и не скрывают своих переживаний и слез. Брат покойной попросил установить для виновного самую тяжелую меру наказания. Он не понимает, как можно было убить мать своих собственных детей.

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