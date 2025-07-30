Умерла от руки мужа: узбекская певица ушла из жизни в возрасте 33 лет

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 44 0

Певицу Зебойи Жахон задушил собственный муж

Трагедия в Узбекистане: известная певица погибла от рук мужа

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Бывший супруг не смог совладать собственными эмоциями.

Известную певицу из Узбекистана Зебойи Жахон убил собственный муж. Об этом сообщил телеканал Milliy TV.

По предварительной информации, бывший муж артистки пришел к ней в гости, чтобы провести время с детьми. Однако что-то пошло не так и между бывшими супругами возник сильный спор. Итогом стало то, мужчина не смог совладать со своими эмоциями и собственными руками задушил певицу. Женщине было всего 33 года, она являлась матерью троих детей.

На данный момент бывший супруг уже задержан, ведется расследование.

Друзья и родственники погибшей дают волю своим чувствам и не скрывают своих переживаний и слез. Брат покойной попросил установить для виновного самую тяжелую меру наказания. Он не понимает, как можно было убить мать своих собственных детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о покушении пациента из Иркутска на местных врачей. В результате две сотрудницы были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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