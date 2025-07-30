«Звоните мне и код просите»: Виктория Боня вычислила мошенников

Телеведущая отметила, что ранее уже становилась жертвой аферистов.

Мошенники попытались обмануть телеведущую Викторию Боню. Экс-участница «Дома-2»» опубликовала видео в своем Telegram-канале, в котором поделилась историей, как ее чуть не обвели вокруг пальца.

По словам Бони, теперь аферисты звонят, рассказывают о смене домофона и просят в подтверждении назвать код, который приходит на телефон. Таким образом они могут получить доступ к вашему устройству.

Виктория не растерялась и начала подшучивать над мошенниками, называя неправильные цифры кода. После нескольких повторяющихся звонков, телеведущая прямо заявила, что раскусила их.

«Вы что думаете, за ребенка меня принимаете? Звоните мне и код просите», — прокомментировала бывшая звезда «Дома-2».

После этого звонки прекратились. Модель рассказала, что ранее уже попадалась на мошенников, и в результате потеряла значительную сумму денег.

Также Боня настоятельно попросила своих подписчиков быть аккуратнее и внимательнее. Не вестись на подобное, быть бдительными и тщательно все проверять. Особенно донести эту информацию до своих мам и бабушек.

Ранее 5-tv.ru рассказал о тяжелом и безденежьем прошлом Виктории Бони.

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