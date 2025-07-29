Боня о тяжелом прошлом: «Я голодная была, даже на пельмени не было денег»

Блогер думала, что будет всегда работать официанткой. Из-за нехватки денег ей приходилось обманывать гостей на деньги.

Блогер и телеведущая Виктория Боня думала, что всегда будет работать официанткой. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации собственного бренда косметики.

По словам Бони, когда она переехала в Москву, то жила небогато. В то время она работала официанткой и не могла представить, что сможет реализовать себя в какой-то другой сфере.

«Когда я устроилась официанткой и зарабатывала 200 долларов в месяц, мне показалось, что я всю жизнь буду работать официанткой. Я сказала, что никогда в жизни не уволюсь с этой работы», — вспоминала блогер.

Доход Виктории состоял не только из зарплаты. Она еще получала чаевые и, как призналась сама телеведущая, подворовывала у посетителей, пользуясь тем, что не все проверяли итоговый чек.

«Я обманывала своих клиентов и подписывала им немножко по 20, по 30 рублей к счету. <…> Но из-за нужды. Не потому, что я хотела обмануть, а потому, что не было денег. Я голодная была, даже на пельмени не было денег», — рассказала Боня.

Однако в будущем это знаменитости аукнулось. Поэтому она уверена, что в жизни есть баланс, и за все приходится платить.

«Там, где ты своровал, ты потом потеряешь в будущем. Меня грабили не один раз. И я думаю, что я заплатила все», — заметила блогер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня месяц жила в московском метро.

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