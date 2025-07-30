Трамп заявил, что Эпштейн украл молодых женщин из его спа-салона в Мар-а-Лаго

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Финансист был обвинен в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Трамп: Эпштейн украл девушек из моего спа-салона в Мар-а-Лаго

Фото: www.globallookpress.com/Uma Sanghvi

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Джеффри Эпштейн похитил молодых женщин из спа-салона Мар-а-Лаго во Флориде, который принадлежал президенту США Дональду Трампу. Об этом американский лидер сообщил журналистам ABC News.

По словам Трампа, речь идет о событиях, происходивших несколько десятилетий назад. Он отметил, что не имел никаких дел с Эпштейном уже на протяжении 15 лет к моменту его ареста. При этом президент ранее входил в круг знакомых финансиста, вместе с которым появлялся на светских мероприятиях.

В феврале 2025 года Генпрокуратура США опубликовала часть ранее засекреченных материалов дела Эпштейна, вызвавших новый всплеск интереса к его связям с представителями американского истеблишмента.

Джеффри Эпштейн был американским финансистом и мультимиллионером, близким к ряду влиятельных политиков, бизнесменов и представителей шоу-бизнеса. В 2008 году он был впервые признан виновным по делу о склонении несовершеннолетних к проституции, но получил крайне мягкое наказание. В 2019 году Эпштейна вновь арестовали по обвинениям в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек.

Он был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме в Нью-Йорке в августе 2019 года. Официальная версия — самоубийство. Однако многочисленные обстоятельства смерти — в том числе отключенные камеры и спящие охранники — породили волну конспирологических версий, согласно которым его могли устранить, чтобы он не раскрыл компромат на влиятельных лиц.

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