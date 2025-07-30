На 20 площадках проекта «Лето в Москве» проходят бесплатные тренировки по бегу

Москвичей приглашают присоединиться к бесплатным тренировкам по бегу, которые проходят на 20 спортивных площадках в рамках городского проекта «Лето в Москве», пишет портал mos.ru.

Занятия включают беговые, интервальные, темповые и восстановительные тренировки, а также упражнения на технику и растяжку. Тренеры помогают подобрать индивидуальный темп, поставить правильную технику и научиться эффективному восстановлению после нагрузок.

Узнать адреса ближайших мест для занятий можно на сайте «Мой спортивный район». Программа доступна для всех горожан старше 18 лет и ориентирована как на начинающих, так и на более опытных бегунов.

Основные тренировки проходят по вторникам и средам с 19:30 до 20:30, а также по воскресеньям с 11:00 до 12:00. На флагманской площадке в спорткомплексе «Лужники» дополнительно организованы занятия по четвергам с 19:30 до 20:30.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на выбранную тренировку на сайте проекта. С собой нужно взять спортивную одежду, удобную обувь и воду.

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