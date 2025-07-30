Умер первый вокалист рок-группы Iron Maiden Пол Дэй

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Певец был важной фигурой в истории британского хэви-метала и продолжал музыкальную карьеру в Австралии.

Умер первый вокалист Iron Maiden после борьбы с онкологией

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

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Пол Марио Дэй, первый вокалист легендарной британской группы Iron Maiden, умер в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление группы More, в которой артист состоял после ухода из Iron Maiden.

Коллектив More, с которым он выступал в начале 1980-х, выразил глубокое сожаление в связи с его смертью, отмечая его значимый вклад и множество ярких концертов.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине великого вокалиста More Пола Марио Дэя. <…> Пол был огромной частью (новой волны британского хеви-метала. — Прим. ред.) со времен его работы над ранней версией Iron Maiden. <…> Для нас большая честь продолжать играть его музыку, и мы всегда будем думать о нем», — говорится в публикации.

Дэй присоединился к Iron Maiden в декабре 1975 года, когда ему было всего 19 лет. Он участвовал в первом концерте коллектива в мае 1976 года в Лондоне и был частью оригинального состава группы до октября 1976 года. Несмотря на недолгое пребывание в Iron Maiden, Пол Марио Дэй оставил заметный след в истории группы и рока в целом. Его заменил в группе Деннис Уилкок.

После ухода из Iron Maiden Дэй продолжил музыкальную карьеру в группах More, Wildfire и The Sweet, а с середины 1980-х годов жил и работал в Австралии, где возглавлял несколько коллективов. Музыкант был автором песен и выступал с различными рок-группами, оставаясь любимцем поклонников британского рока и хэви-метала.

Пол Марио Дэй родился 19 апреля 1956 года в Лондоне. Его творчество и выступления стали важной страницей в развитии жанра и вдохновили многих музыкантов.

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