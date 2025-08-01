Освобождение от паттернов: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 4 по 10 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

По китайскому календарю, на этой неделе завершается сезон лета и начинается металлическая осень месяцем обезьяны. Неделя сдержанная, однако все же в понедельник и субботу можно проявить активность. Будьте внимательны с днем без богатства, с днем разрушителя. Среду постарайтесь разгрузить, да и вообще на этой неделе следует рассчитывать свои силы.

Понедельник, 4 августа 2025 года

День Деревянной змеи

5-tv.ru

Звезда Небесного успеха сулит успех делам начатым сегодня, а энергии (Ци) находятся в этот день на своей пиковой фазе. Поэтому в этот день хорошо начинать строительство, ремонтные работы, приступать к обучению. Одна только клякса помешает вам использовать весь потенциал этого дня — по китайским формулам, этот день называют днем без богатства.

Все финансовые операции сегодня обречены на ошибки, помарки и провалы, которые ударят по кошельку. Чтобы избежать финансовых неприятностей, счета лучше сегодня не открывать, об оплатах и гонорарах лучше договариваться в другое время, крупные транши лучше перенести на другой день. Структура дня — Белый павильон иллюзий — также указывает на проблемы с финансами, задержки и остановки. Также высок риск судов из-за любовных дел.

Совет: период ожидания — это не просто бездействие, а время для накопления сил, планирования и подготовки к будущим свершениям. В этот период рекомендуется использовать паузу для отдыха, разработки стратегий и укрепления внутренней позиции.

Вторник, 5 августа 2025 года

День Огненной лошади

5-tv.ru

Умеренно позитивный день, его называют днем пустоты. К тому же здесь притаилась пакостная звезда болезней, которая не даст получить качественные медицинские услуги — либо будут проблемы в диагностике, либо в самих процедурах. Будьте осторожнее. Сегодняшние диагнозы лучше перепроверить в более подходящее время. Структура дня также не слишком приятна — Огонь попадает в небесную сеть — указывает на проблемы из-за нежелательного гостя, ссоры и жестокие слова.

Совет: чрезмерное развитие или избыток чего-либо (власти, богатства, эмоций) может привести к упадку, поэтому важно вовремя остановиться и восстановить баланс. После периода роста наступает время для коррекции курса, переоценки ценностей и возвращения к изначальным принципам для сохранения стабильности и гармонии.

Среда, 6 августа 2025 года

День Огненной козы

5-tv.ru

День с самой слабой энергией (Ци) — из-за того, что это последний день летнего сезона. Сегодня заканчивается лето по китайскому календарю и начинается осень, сезон металла. Время сбора урожая, получения результата всех трудов.

Серьезное на сегодня точно не стоит планировать, можно проводить встречи без важных итоговых договоренностей. Допустимо продолжать обучение, ходить на рядовые осмотры у врача, отправляться на свидания. Но начинать что-то сегодня точно не следует. В деле не будет жизнеспособности из-за слабой Ци дня.

Совет: через упорный труд, настойчивость и правильное распределение усилий даже в самых сложных ситуациях можно достичь успеха и преодолеть любые трудности. Важно не бояться работы, действовать последовательно и не отступать перед трудностями, поскольку именно через преодоление препятствий приходит развитие и достижение поставленных целей.

Четверг, 7 августа 2025 года

День Каменной обезьяны

5-tv.ru

Месяц обезьяны начинается весьма многообещающе — с дня наполненного позитивными звездами. Правда, структура «Генерал бежит из дворца» и «Летящий дворец» дает риски получить споры и разногласия с людьми, нанять не тех сотрудников. Поэтому в вопросах межличностных отношений будьте дипломатичнее и внимательнее.

Совет: после периода трудностей наступает время очищения, избавления от всего лишнего и мешающего дальнейшему развитию, а также восстановления внутренней гармонии. Рассеивание негативных энергий и освобождение от устаревших паттернов поведения приведет к обновлению, очищению и появлению новых возможностей для роста и развития.

Пятница, 8 августа 2025 года

День Земляного петуха

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Получает звезду Призрака девяти земель. Это дает риски неприятностей, происшествий и ранений. Земляные работы сегодня точно лучше не начинать. Зато хорошо проводить уборку, генеральную уборку, расхламление. Хорошо избавляться от дурных привычек, проводить очищающие медитации. Структура «Огонь сжигает врата земли» дает возможность продвигаться вперед только через битву. Дела будут продвигаться медленно и с затруднениями.

Совет: Тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

Суббота, 9 августа 2025 года

День Стальной собаки

5-tv.ru

В этом дне есть хорошие звезды Небесного Богатства и небесного вора, плохие звезды также оказываются здесь и мешают хорошим проявиться во всю силу. Поэтому в такой день следует собирать долги, подписывать документы, допустимо заниматься инвестициями.

Также хорошо делать перестановки по феншуй. Сегодня возможны внезапные перемены, резкие корректировки курса. Поэтому лучше всего заниматься чем-то спокойным. Настолько незначительным, что внезапные вводные не смогли бы затронуть ваши дела глубоко и причинить дискомфорт.

Совет: необходимость проявлять осторожность в общении, особенно с новыми знакомыми, при этом оставаясь открытым к советам младших по возрасту или положению людей.

Воскресенье, 10 августа 2025 года

День Золотой свиньи

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День разрушителя. Противоречие энергиям года нивелирует и без того не сильно выдающиеся его преимущества. Здесь также засела звезда Пернатого змея, которая сулит риски получить штрафы, травмы и прочие гадости, включая разговоры за спиной от завистников или «маленьких людей». Лучше сегодня отдыхать и не привлекать слишком много внимания.

Совет: время переходить от размышлений к практическим шагам. При этом успех будет обеспечен только при работе в команде и готовности прислушиваться к советам окружающих.

Гексаграмма подчеркивает важность честности как с другими людьми, так и с самим собой, а также указывает на то, что даже роль исполнителя в успешной команде может принести больше пользы, чем одиночные попытки достичь цели.

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