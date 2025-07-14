Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака
Последний летний месяц подарит энергию на креативное и спокойное решение проблем. В каких жизненных сферах наконец смогут разобраться знаки зодиака?
Фото, видео: 5-tv.ru
Последние четыре недели календарного лета будут легкими и вдохновенными. Августовский зной разгонит суету, и одухотворенные знаки зодиака получат возможность неспешно навести порядок в накопившихся делах. А когда подует осенний ветерок, каждый будет готов идти в новый сезон налегке.
О том, что ждет каждый из знаков зодиака под конец лета, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.
Евгения Шустина
Астролог
Общий гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака
Астрологический аспект в третий летний месяц создадут Уран и Марс.
Первый начнет входить в Близнецы: знаки зодиака ощутят прилив вдохновения и желание воплощать новые идеи. Красная планета, в свою очередь, аккуратно подтолкнет их к проявленной инициативности.
«С точки зрения астрологии Марс в Весах — это планета мягкой силы. Воздействует она подобно маме: только посмотрит, как сразу понимаешь, что надо идти и делать», — пояснила астролог.
Марс в Весах без лишнего давления заставит воплотить в жизнь давние задумки и решить скопившиеся за период отпусков проблемы. Знаки зодиака разберутся с делами мягко, дипломатично и без ссор.
Ответы на свой пул вопросов получат все представители четырех стихий без исключения. Что же конкретно волнует каждый из двенадцати знаков?
Овен — гороскоп на август 2025
Огненные Овны не первый месяц погружены в тему партнерства.
Их мучают сложности в выстраивании взаимопонимания с супругами, клиентами и коллегами. Этому знаку зодиака вдруг стало непросто с теми, кого раньше он всегда считал равными себе, поэтому и не замечал напряженности в общении.
Август наконец расставит все по местам, и Овны придут к гармоничной коммуникации.
Телец — гороскоп на август 2025
Тельцы в августе решат мелкие рабочие и бытовые задачи. Их и вправду накопилось много: раньше представители земной стихии никак не могли подобрать ключик к решению этих вопросов.
Все уладится спокойно и мягко за один единственный месяц. Тельцы купят недостающий в хозяйстве инструмент, договорятся с коллегами о замене на пару рабочих дней или делегируют часть полномочий.
Близнецы — гороскоп на август 2025
Близнецов в последний летний месяц займут темы самореализации и самопрезентации.
Возможно, отстаивать свои позиции и демонстрировать таланты придется на работе, но есть и вероятность, что воздушному знаку предстоит проявить себя в сфере интересов — например, монетизировать хобби.
Тем Близнецам, у которых есть дети, нужно разбираться и в их проблемах. Главное — решать вопросы мягко и креативно.
Раки — гороскоп на август 2025
Раков под конец лета будут волновать домашние хлопоты.
Кто-то из них затеет ремонт или перестановку в квартире, а кто-то наконец решится на переезд.
Август станет для представителей стихии воды временем, посвященным семье: вполне возможны поездки к родственникам или душевные встречи с родителями.
Лев — гороскоп на август 2025
У Львов наступает идеальная пора для поиска близких по духу людей.
А еще они наконец смогут отвлечься и перезагрузиться. Поэтому не стоит исключать возможность отправиться в поездку — лето еще не закончилось!
Дева — гороскоп на август 2025
Девы в последние летние недели обретут возможность пересмотреть подход к решению финансовых вопросов.
Они станут особенно осмотрительны в любых тратах, начнут осторожничать при покупках. При этом именно к концу лета земному знаку удастся восстановить моральные и физические силы.
Весы — гороскоп на август 2025
Конечно, лето близится к финалу, но нет стоит расстраиваться. Наступает звездный час Весов: неожиданно сами собой удачно разрешатся проблемы личного характера.
Авторитет представителей стихии воздуха возрастет, их заметят и оценят. Главное — быть активными!
Скорпион — гороскоп на август 2025
Для Скорпионов август — период-отдушина. Слишком долго представители водной стихии изнуряли себя бесконечными делами и задачами.
Наконец настало время отдохнуть, набраться сил, а может быть и заняться творчеством.
Стрелец — гороскоп на август 2025
Звезды советуют Стрельцам взяться за исполнение самых заветных мечтаний — в августе они смогут приблизиться к реализации целей сразу на несколько шагов.
Также огненному знаку полезно провести время с друзьями и единомышленниками. Встречаться с коллегами лучше в неформальной обстановке — так общение сразу станет более близким.
Козерог — гороскоп на август 2025
У Козерогов наступает жаркая пора на работе.
К сожалению, с завершением сезона отпусков на них обрушится много ответственных задач и сложных дел. Зато после их решения звезды пророчат повышение и рост авторитета.
Водолей — гороскоп на август 2025
Воздушные Водолеи к концу лета займутся карьерными вопросами. У них просто сумасшедшая работоспособность! Отсюда рост профессионализма и востребованности.
А в подарок звезды припасли для этого знака зодиака дальние поездки или командировки.
Рыбы — гороскоп на август 2025
Рыбам в августе понадобится поддержка, за которой им так нелегко обращаться.
Звезды научат водный знак просить помощи у различных людей — так проблемы решаться проще и быстрее. Настало время перестать стесняться и отдавать, не получая ничего в ответ: в последний виток лета все двери открыты.
Также у Рыб наступает прекрасный момент для получения премий и подарков за предыдущие заслуги. Месяц пройдет под девизом «что посеешь, то и пожнешь».
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