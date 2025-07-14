Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние четыре недели календарного лета будут легкими и вдохновенными. Августовский зной разгонит суету, и одухотворенные знаки зодиака получат возможность неспешно навести порядок в накопившихся делах. А когда подует осенний ветерок, каждый будет готов идти в новый сезон налегке.

О том, что ждет каждый из знаков зодиака под конец лета, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Астрологический аспект в третий летний месяц создадут Уран и Марс.

Первый начнет входить в Близнецы: знаки зодиака ощутят прилив вдохновения и желание воплощать новые идеи. Красная планета, в свою очередь, аккуратно подтолкнет их к проявленной инициативности.

«С точки зрения астрологии Марс в Весах — это планета мягкой силы. Воздействует она подобно маме: только посмотрит, как сразу понимаешь, что надо идти и делать», — пояснила астролог.

Марс в Весах без лишнего давления заставит воплотить в жизнь давние задумки и решить скопившиеся за период отпусков проблемы. Знаки зодиака разберутся с делами мягко, дипломатично и без ссор.

Ответы на свой пул вопросов получат все представители четырех стихий без исключения. Что же конкретно волнует каждый из двенадцати знаков?

Овен — гороскоп на август 2025

Огненные Овны не первый месяц погружены в тему партнерства.

Их мучают сложности в выстраивании взаимопонимания с супругами, клиентами и коллегами. Этому знаку зодиака вдруг стало непросто с теми, кого раньше он всегда считал равными себе, поэтому и не замечал напряженности в общении.

Август наконец расставит все по местам, и Овны придут к гармоничной коммуникации.

Телец — гороскоп на август 2025

Тельцы в августе решат мелкие рабочие и бытовые задачи. Их и вправду накопилось много: раньше представители земной стихии никак не могли подобрать ключик к решению этих вопросов.

Все уладится спокойно и мягко за один единственный месяц. Тельцы купят недостающий в хозяйстве инструмент, договорятся с коллегами о замене на пару рабочих дней или делегируют часть полномочий.

Близнецы — гороскоп на август 2025

Близнецов в последний летний месяц займут темы самореализации и самопрезентации.

Возможно, отстаивать свои позиции и демонстрировать таланты придется на работе, но есть и вероятность, что воздушному знаку предстоит проявить себя в сфере интересов — например, монетизировать хобби.

Тем Близнецам, у которых есть дети, нужно разбираться и в их проблемах. Главное — решать вопросы мягко и креативно.

Раки — гороскоп на август 2025

Раков под конец лета будут волновать домашние хлопоты.

Кто-то из них затеет ремонт или перестановку в квартире, а кто-то наконец решится на переезд.

Август станет для представителей стихии воды временем, посвященным семье: вполне возможны поездки к родственникам или душевные встречи с родителями.

Лев — гороскоп на август 2025

У Львов наступает идеальная пора для поиска близких по духу людей.

А еще они наконец смогут отвлечься и перезагрузиться. Поэтому не стоит исключать возможность отправиться в поездку — лето еще не закончилось!

Дева — гороскоп на август 2025

Девы в последние летние недели обретут возможность пересмотреть подход к решению финансовых вопросов.

Они станут особенно осмотрительны в любых тратах, начнут осторожничать при покупках. При этом именно к концу лета земному знаку удастся восстановить моральные и физические силы.

Весы — гороскоп на август 2025

Конечно, лето близится к финалу, но нет стоит расстраиваться. Наступает звездный час Весов: неожиданно сами собой удачно разрешатся проблемы личного характера.

Авторитет представителей стихии воздуха возрастет, их заметят и оценят. Главное — быть активными!

Скорпион — гороскоп на август 2025

Для Скорпионов август — период-отдушина. Слишком долго представители водной стихии изнуряли себя бесконечными делами и задачами.

Наконец настало время отдохнуть, набраться сил, а может быть и заняться творчеством.

Стрелец — гороскоп на август 2025

Звезды советуют Стрельцам взяться за исполнение самых заветных мечтаний — в августе они смогут приблизиться к реализации целей сразу на несколько шагов.

Также огненному знаку полезно провести время с друзьями и единомышленниками. Встречаться с коллегами лучше в неформальной обстановке — так общение сразу станет более близким.

Козерог — гороскоп на август 2025

У Козерогов наступает жаркая пора на работе.

К сожалению, с завершением сезона отпусков на них обрушится много ответственных задач и сложных дел. Зато после их решения звезды пророчат повышение и рост авторитета.

Водолей — гороскоп на август 2025

Воздушные Водолеи к концу лета займутся карьерными вопросами. У них просто сумасшедшая работоспособность! Отсюда рост профессионализма и востребованности.

А в подарок звезды припасли для этого знака зодиака дальние поездки или командировки.

Рыбы — гороскоп на август 2025

Рыбам в августе понадобится поддержка, за которой им так нелегко обращаться.

Звезды научат водный знак просить помощи у различных людей — так проблемы решаться проще и быстрее. Настало время перестать стесняться и отдавать, не получая ничего в ответ: в последний виток лета все двери открыты.

Также у Рыб наступает прекрасный момент для получения премий и подарков за предыдущие заслуги. Месяц пройдет под девизом «что посеешь, то и пожнешь».