Мозг плавится: мигрень волнами накрывает россиян

Нестабильная погода обостряет сосудистые головные боли.

В последние недели неврологи фиксируют резкий рост обращений пациентов с мигренью — сложным сосудисто-функциональным состоянием, часто генетически обусловленным. Как объяснил Life.ru врач-невролог Александр Комаров, главным триггером стала аномально теплая и изменчивая погода, а также повышение внимания медиков к учету этого недуга.

По данным специалиста, перепады температуры и атмосферного давления, а порой и геомагнитные бури, нарушают тонус сосудов головного мозга, провоцируя характерную пульсирующую боль.

«Мигрень — не инфекция, а функциональное сосудистое расстройство, присущее многим с рождения», — уточняет Комаров.

Второй ключевой фактор — усиленная диагностика. В рамках новых программ Минздрава врачи активнее выявляют мигрень для статистики и научных исследований. По мнению невролога, многие россияне страдали от приступов и раньше, просто не спешили обращаться за помощью.

В жару риск обострения дополнительно растет из-за нарушений питьевого режима, работы в душных помещениях и общего переутомления. Комаров напоминает о необходимости регулярного увлажнения организма и умеренной физической активности в тени.

Кроме климатических факторов, к началу атаки мигрени могут привести некоторые продукты: красное вино, зрелые томаты и твердые сыры. Врач советует пациентам с диагнозом соблюдать рекомендации по питанию и режиму труда и отдыха.

Хотя мигрень сама по себе не угрожает жизни, ее социальная значимость высока: частые приступы нередко нарушают работу и качество жизни.

«Важно научиться предотвращать атаки и вовремя обращаться к специалисту», — заключил Александр Комаров.

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