Мокрый пол в ванной стал причиной сломанной ноги для молодого новосибирца. Перелом нижней конечности получила и пенсионерка из Владимира, когда мылась в душе. Красноярским врачам удалось спасти мужчину, который упал со стремянки и получил сложный перелом шеи. Как рассказали в больнице, обычно люди с такими травмами умирают.

Какие страшные опасности нас подстерегают в своих же квартирах? К чему может привести мокрый пол в ванной или попытка поменять лампочку? И советы экспертов — что нужно тренировать, чтобы избежать случайных падений?

Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Помылся и оказался в травмпункте

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Героиня Александра Литвинова занималась повседневными домашними делами, и конечно, не предполагала, что обычный телефонный звонок может надолго выбить ее из колеи. Торопясь за мобильным, она запнулась ногой о ножку дивана.

«Боль была такая сильная. Я думала, что я прям умру на месте. Увидела, что палец посинел, распух, и поняла, что нужно ехать в травмпункт. Оказалось, у меня перелом», — делится она.

Несколько недель ей пришлось провести на больничном — любые передвижения давались с огромным трудом.

«Первые две недели я практически не могла ходить, и после этого еще два месяца были боли в ноге. Я пила обезболивающее каждый день практически», — вспоминает девушка.

Травматологи говорят, что квартиры и загородные дома таят массу разнообразных ловушек, в которые легко попасться: разлитая вода в ванной, неустойчивые стремянки и лестницы, ножки столов, диванов, кресел и даже любимый ковер, у которого подвернулся угол.

«Пациенты приезжают с совершенно разными патологиями, травмами, в том числе и достаточно серьезными, которые требуют и госпитализации, и хирургического лечения», — рассказывает травматолог Алексей Логинов.

Как наладить координацию тела

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По словам врачей, чаще всего в быту травмируются люди старшего поколения — из-за нарушения координации. Но ее можно натренировать, уверены ведущий Роман Перелыгин и пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Корчагина.

«Даже находясь у себя дома, можно получить травму, в чем я лично убедился накануне. И чтобы тело могло быстро и правильно балансировать, важно прорабатывать координацию», — говорит ведущий.

Для начала проверяется координация базовыми движениями, которые каждый может сделать у себя дома — ноги вместе, руки в сторону и закрытые глаза. Далее надо смотреть, шатает тело или нет. Потом можно это движение усложнить и поставить одну ногу перед другой.

«А как добиться успеха, вот если не получается?» — интересуется Перелыгин.

«Самое простое, что можно выполнить вообще, даже сидя в офисе, просто сняв с себя туфли — поделать растопырки пальцами. То есть максимально широко разводить пальчики», — советует гимнастка.

После того, как размяли стопы, можно уже работать с балансом и вестибулярным аппаратом.

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«Ставим ноги вместе, поднимаемся на полупальчики и ставим ручки в сторону. Здесь нам с вами нужно будет менять взгляд с левого пальца на правый и стараться держать баланс», — объясняет эксперт.

Чтобы развить координацию и не страдать от случайных падений, необходимо как можно чаще делать такие упражнения, еще лучше — каждое утро.