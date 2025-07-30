Арабские страны призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Государства приняли совместную декларацию.

Арабские страны впервые призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа

Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Арабские страны впервые приняли совместную декларацию, в которой открыто требуют завершения правления движения ХАМАС в секторе Газа. Этот документ был согласован в ходе конференции ООН, посвященной возобновлению процесса создания двух государств — Израиля и Палестины. В заявлении подчеркивается, что прекращение войны возможно лишь при условии, если ХАМАС сложит полномочия и передаст оружие Палестинской автономии при участии и поддержке международного сообщества.

Документ также подчеркивает важность установления контроля и обеспечения стабильности в секторе Газа с привлечением международных усилий. В частности, западные страны высказались в поддержку размещения иностранных сил в регионе после завершения военных действий. Такая мера призвана снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Этот шаг со стороны арабских государств отражает заметное изменение их позиции по отношению к ХАМАС и демонстрирует стремление к мирному урегулированию и стабильности в палестинском регионе. Ранее такие призывы исходили в основном от западных стран, однако теперь именно арабские государства выступили с подобной инициативой, что придает заявлению особую значимость.

Эксперты отмечают, что совместное заявление может стать важным этапом в продвижении переговорного процесса между Израилем и Палестиной. Тем не менее сохраняются большие сложности в реализации этих требований из-за внутренних расколов и противоречий в палестинском обществе, а также в отношениях с ХАМАС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Последние новости

21:36
«Абсолютное чудо»: Ивлеева поздравила бывшую подругу Галич с рождением ребенка
21:16
Арабские страны призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа
20:58
Биатлонистка Лаура Дальмайер просила оставить свое тело в горах в случае гибели
20:46
«Трясло сильно»: разрушительные последствия землетрясения на Камчатке и Курилах
20:35
Инфляция в России продолжает замедляться
20:28
Ренессанс атомной энергетики: Лихачев о проекте в Танзании

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
Матвиенко: урегулировать конфликт на Украине можно через устранение его первопричин
Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке: «Застало прямо на воде»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс