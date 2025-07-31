Кошелек опустел: как собиравшие деньги для ВСУ барды Никитины выступили в Москве

Ведь политические взгляды и совесть это одно, а деньги совсем другое. Вот например, супружеская пара бардов Никитиных, в знак протеста покинувших страну, уже больше трех лет живет в Америке. Но там их советская популярность доходов не приносит. Кошелек музыкантов заметно опустел, вот они и вернулись на родину пополнить запасы.

Их последний концерт состоялся в самом центре столицы. И никаких угрызений совести. На этой встречи побывал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Приглушенный свет, уютная атмосфера, ностальгия по советской России — за бокалом дорогого импортного пива. Концерт беглых бардов Никитиных в одном из пабов в центре Москвы — одна сплошная тайна. Минимум афиш, где купить билеты — не сразу найдешь.

Стоимость на первый взгляд символическая: от тысячи до 3,5 тысячи рублей — это если хотите быть поближе к сцене — в зале практически нет свободных мест.

Желающих угадывать знакомые с детства песни с первой ноты — достаточно! На днях Никитины выступали в Санкт-Петербурге. Сейчас вот в Москве. Вернувшиеся из США музыканты постепенно выходят из тени, а зрители им платят за измену российскими рублями.

Сразу после начала СВО барды заняли антироссийскую позицию. И уехали в США, примкнув к группе обозленных релокантов. Во главе этой запрещенной в России организации — признанный иноагентом опальный писатель Борис Акунин*. Он и не скрывал, что собранные фондом деньги идут на финансирование ВСУ.

«У меня недавно были выступления в Бельгии и Нидерландах. Я сказал организаторам, что хочу, чтобы весь сбор пошел в пользу Украине», — говорил Акунин.

Барды Никитины ему охотно подпевали — словами в поддержку запрещенной «Настоящей России»**, а сейчас все отрицают.

«Нет, мы не будем с вами разговаривать», — сказала Татьяна Никитина.

Сергей Никитин ответить не успевает. Хозяин заведения тут же указывает журналистам на дверь.

«Я не хочу, чтобы вы находились в моем заведении», — сказал владелец.

Охрана выводит журналистов. Барды не хотят лишний раз светиться: знают, в эмиграции уже наговорили себе на срок.

«Все те концерты, которые они дают, конечно, как, по их словам, они отправляют на финансирование вооруженных формирований Украины. Это тяжкое преступление, финансирование терроризма», — отметил адвокат Тимур Матвеев.

Видимо, испугавшись наказания, они резко удалили все посты и публично отреклись от поддержки ВСУ.

«То, что им позволяют выступать в России, в стране, в которой они, в общем, состоялись — мне кажется, это неправильно», — говорит актер, заслуженный артист РФ Карэн Бадалов.

Другие артисты в эмиграции «из особого списка» пока тональности не меняют, и на музыкальное свидание с Лаймой Вайкуле в Юрмале идут во всеоружии. Райдер тут как заезженная пластинка: быть апологетом русофобии, ненавидеть Россию и донатить ВСУ.

«Между нами, я купил две скорые помощи, один автобус большой. Фактически в месяц я плачу пять тысяч евро», — признавался пранкерам лидер группы «Би-2» Егор Бортник*** (Лева «Би-2»***. — Прим. ред.).

А ведь часть этих денег группа «Би-2» заработала в России, и продолжает это делать! Действующее юрлицо ООО «Группа Би-2» — в Зеленограде — зарегистрировано в жилом доме. Доходов уже не хватает. На бедственное положение Лева пожаловался известным пранкерам Вовану и Лексусу.

«Пособирает он эти клубы — это уже не те деньги, как он сам признавался», — говорил пранкер Владимир Кузнецов (Вован. — Прим.ред.).

У ярого критика СВО актера Андрея Бурковского в Штатах тоже не сложилось. Теперь он помалкивает, продолжая жить за российский счет — регулярно летает в Москву на съемки. И как и барды Никитины делает это максимально тихо.

«Многие из них, чтобы заработать денег, давали различные концерты. Говорили, что эти концерты в поддержку ВСУ. А потом они поняли, что Москва — лучший город в мире», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Вернувшись из Штатов, барды Никитины как ни в чем не бывало снова кормятся за счет россиян. Но верят в Москве им теперь немногие — вместо концертного зала — обычный паб, а от ностальгических нот веет фальшью.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — организация признана Минюстом РФ иностранным агентом.

*** — признаны в РФ иноагентами.