Нет голосам роботов: актеры озвучки против использования ИИ

Они опасаются, что нейросеть оставит их без работы.

Искусственный интеллект также угрожает индустрии дубляжа. Актеры озвучки взбунтовались против новых технологий. Они опасаются, что нейросеть оставит их без работы.

Ведь человеческие голоса легко сможет сгенерировать программа. Ассоциации актеров призывают руководства стран ограничить использование искусственного интеллекта, чтобы защитить рабочие места.

Эта тема обострилась после масштабной забастовки в Голливуде. Тогда сценаристы выступили против нейросетей. И правила использования этой технологии все же изменили.

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