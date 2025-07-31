Российские войска освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Населенный пункт был взят под контроль в ходе наступления группировки войск «Юг».

Российские войска освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Армия России установила контроль над городом Часов Яр, расположенным на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 31 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате наступательных действий „Южной“ группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе спецоперации российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

В ДНР подразделения группировки войск «Центр» вынудили украинские войска отступить из села Новоукраинка. Потери украинской армии составили 425 человек, три бронетранспортера, четыре автомобиля и пять единиц полевой артиллерии.

В Запорожской области также было освобождено село Темировка. В ходе боевых действий подразделения группировки «Восток» нанесли серьезный урон ВСУ. Потери противника составили более 200 человек, а также одна бронированная машина и 14 автомобилей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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