ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Срочная новость 34 0

Наши бойцы продолжают активное наступление.

Российские военнослужащие освободили два населенных пункта

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ДНР подразделения группировки войск «Центр» заставили отступить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Новоукраинка. Потери формирований киевского режима составили 425 боевиков, три бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Кроме этого, в Запорожской области было освобождено село Темировка. Подразделения группировок войск «Восток» нанесли поражение ВСУ, которые потеряли более 200 боевиков, бронированную машину и 14 автомобилей.

Всего в результате двух освободительных операций военнослужащие РФ причинили урон живой силе и технике четырех механизированных бригад, воздушно-десантной бригады, бригады морской пехоты, трех бригад нацгвардии и двух бригад теробороны.

Российские бойцы уверенно продвигаются вперед. Ранее 5-tv.ru писал о том, что войска РФ освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

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