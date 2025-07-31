Путин: товарооборот РФ и Лаоса вырос на 20% с начала 2025 года

Товарооборот России и Лаоса вырос на 66% в 2024 году и еще на 20% с начала этого года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

«Торгово-экономические отношения развиваются у нас, в прошлом году был рост свыше 60—66%, и в этом году, за январь–май тоже рост составил почти 20%», — сказал российский лидер.

По мнению Путина, поддержка Лаоса со стороны Советского Союза — мощная основа для сотрудничества Москвы и Вьентьяна в наши дни. Президент РФ также назвал Лаос близким другом России.

«В России традиционно получают образование лаосские молодые люди, юноши и девушки. Мы готовы продолжать эту работу и увеличивать квоты. Сотрудничать на международных площадках. Это совместная работа идет и в рамках ООН, и по линии ШОС», — сказал Путин.

Президент Лаоса также выразил сожаление по поводу того, что был вынужден пропустить празднование 80-летия Победы на Красной площади из-за того, что болел коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии.

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