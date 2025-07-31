Российская пловчиха Клепикова пробилась в финал ЧМ-2025 на 100 м вольным стилем

Российская спортсменка Дарья Клепикова уверенно квалифицировалась в финал Чемпионата мира по водным видам спорта. Она выступила на дистанции 100 метров вольным стилем.

Она улучшила предыдущий национальный рекорд, показав время 53,14 секунды, что стало третьим результатом среди участниц полуфинальных заплывов.

Ее соотечественница Дарья Трофимова с результатом 54,21 секунды заняла 13-е место и в финал не прошла.

Чемпионат мира проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские пловцы выступают в нейтральном статусе. Финал заплыва на 100 метров вольным стилем состоится 1 августа, где Клепикова будет бороться за медали среди лучших спортсменок планеты.

Дарья Клепикова специализируется на коротких дистанциях вольным стилем и баттерфляем. Она является чемпионкой Европы и обладательницей золотой медали Кубка России, где впервые обновила национальный рекорд на этой дистанции со временем 53,36 секунды. Начала заниматься плаванием в детстве ради укрепления здоровья; с тех пор постоянно совершенствует свои результаты и считается одной из главных надежд российского плавания на мировой арене.

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