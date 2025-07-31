Хакеры из KillNet пообещали мощный ответ на недавние кибератаки в России
Группировка готовит беспрецедентные меры, которые могут затронуть транспорт, промышленность и коммуникации.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российская хакерская группа KillNet объявила о намерении отомстить организаторам серии кибератак, которые были направлены на российские интернет-ресурсы. Согласно их заявлениям, они уже разработали «беспрецедентное сетевое оружие», способное вывести цифровую войну за рамки привычных методов.
KillNet предупреждает, что новые кибератаки могут привести к серьезным нарушениям работы ключевых инфраструктур атаковавшей Россию страны. В частности, хакеры грозятся вызвать сбои в работе транспортных систем и промышленных предприятий, а также массовые отключения интернета и отказ работоспособности различных устройств. Такие действия направлены на оказание максимального ущерба тем, кто стоит за предыдущими атаками.
В конце июля ряд крупных российских компаний оказался под ударом скоординированных хакерских атак. Ситуация находится под пристальным контролем профильных служб.
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