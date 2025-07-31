Хакеры из KillNet пообещали мощный ответ на недавние кибератаки в России

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Группировка готовит беспрецедентные меры, которые могут затронуть транспорт, промышленность и коммуникации.

Хакеры из KillNet пообещали мощный ответ на недавние кибератаки в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская хакерская группа KillNet объявила о намерении отомстить организаторам серии кибератак, которые были направлены на российские интернет-ресурсы. Согласно их заявлениям, они уже разработали «беспрецедентное сетевое оружие», способное вывести цифровую войну за рамки привычных методов.

KillNet предупреждает, что новые кибератаки могут привести к серьезным нарушениям работы ключевых инфраструктур атаковавшей Россию страны. В частности, хакеры грозятся вызвать сбои в работе транспортных систем и промышленных предприятий, а также массовые отключения интернета и отказ работоспособности различных устройств. Такие действия направлены на оказание максимального ущерба тем, кто стоит за предыдущими атаками.

В конце июля ряд крупных российских компаний оказался под ударом скоординированных хакерских атак. Ситуация находится под пристальным контролем профильных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.32
-1.51 91.88
-3.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:08
«Оскар» против России: Михалков советует не выдвигать наши фильмы на кинопремию
23:50
«Приглашали на вечеринку»: актриса Ахременко могла стать жертвой черных трансплантологов
23:33
На высокой скорости: какие мероприятия ждут москвичей в августе
23:15
Импорт новых грузовиков в Россию упал на 90% за первое полугодие
22:55
Август порадует снижением цен на борщевой набор
22:45
Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост случаев смертельно опасной болезни

Сейчас читают

Экс-начальника службы при Минобороны Тимофеева приговорили к девяти годам тюрьмы
Каждый плод растет в свое время: прогноз Таро на август 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Рот под ключ: почему нельзя затягивать с протезирование выпавшего зуба

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс