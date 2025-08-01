«Предательство многолетней дружбы»: Лолита о подробностях ссоры с Киркоровым

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 948 0

Филипп Киркоров обидел Лолиту Милявскую грубым высказыванием

Фото, видео: подкаст «НеДудь» на «Новом Радио»; 5-tv.ru

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Артист выступил против Насти Ивлеевой.

Певица Лолита Милявская поругалась с народным артистом России Филиппом Киркоровым после скандальной «голой» вечеринки. Подробнее об этом звезда рассказала в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио», кадры которого попали в распоряжение 5-tv.ru.

Как уточнила артистка, она всегда старалась поддерживать организатора мероприятия — блогера Настю Ивлееву, поэтому ее не устроило, когда большинство звезд, в том числе и Киркоров, решили выступить против.

«Мне не понравилось, что все шишки пошли на Настю. Никто никого на аркане не тянул, все пришли самостоятельно. Тот же Филипп пришел и целовал Настю. Все радовались приходам на вечеринки, потому что они всегда у нее необычные и считались хорошими светскими мероприятиями», — пояснила исполнительница.

При этом Киркоров, по словам Милявской, неприятно высказался и в ее сторону.

«И вообще, я же пьяным на карачках по подиуму не ползал», — процитировала артиста Лолита.

Это высказывание глубоко обидело знаменитость.

«Я посчитала это предательством многолетней дружбы, потому что себе не позволяла ни о ком из коллег вообще произнести дурного слова», — заключила она.

В настоящий момент исполнители уже помирились.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лолита рассказала о предложении во время концерта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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