Украинцы не хотят воевать: в ООН обсудили жертв киевского режима

Эфирная новость 41 0

Дмитрий Полянский: киевский режим и Запад исчерпали запасы вооружений

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Каждый месяц на Украине от отправки на передовую уклоняются до 20 тысяч человек.

Неудачи Киева на поле боя связаны с нехваткой оружия и низким уровнем морального духа ВСУ. Каждый месяц на Украине от отправки на передовую уклоняются до 20 тысяч человек.

Почему так происходит и как с этим связана новая риторика Киева, рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Все, кто наблюдает за развитием украинского кризиса, обратили внимание на то, что появление миролюбивого тона в высказываниях наших оппонентов волшебным образом совпало с истощением военного потенциала не только киевского режима, но и его западных спонсоров. Проблема, во-первых, в исчерпании запасов вооружений, которые Украине можно было бы поставить. А во-вторых, в том, что, как я уже говорил, украинцы больше не хотят воевать, и загонять их в окопы становится все сложнее», — сказал Полянский.

Наш постпред добавил, что большинство украинцев выступают за прекращение боевых действий. Но их лишили права голоса. А вот киевский режим намерен продолжать конфликт с нашей страной по указу Запада и западным оружием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.32
-1.51 91.88
-3.07
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Последние новости

8:00
«Выйти с колясочкой»: Лолита Милявская о желании стать бабушкой
7:45
«Спросила и обалдела»: Анна Асти получила породистого питомца бесплатно
7:34
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025
7:30
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Украинцы не хотят воевать: в ООН обсудили жертв киевского режима
7:00
«Предательство многолетней дружбы»: Лолита о подробностях ссоры с Киркоровым

Сейчас читают

«Предательство многолетней дружбы»: Лолита о подробностях ссоры с Киркоровым
Экс-начальника службы при Минобороны Тимофеева приговорили к девяти годам тюрьмы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс