Пятый день в ловушке: в Петербурге пытаются спасти кота на набережной Фонтанки

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В Петербурге пытаются спасти кота на набережной Фонтанки

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Он застрял между гранитными плитами и никак не может выбраться.

Спасательная операция в эти минуты развернулась в Петербурге. В районе набережной реки Фонтанки пытаются вызволить кота. Он застрял между гранитными плитами и не может выбраться уже пятый день.

На фоне дождей уровень воды стремительно поднимается, из-за чего нишу, в которой находится животное, может затопить.

Сейчас специалисты пытаются протянуть в щель трубу, чтобы создать воздушный коридор для кота и таким образом помочь ему выбраться наружу.

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