Игнорировать симптомы нельзя: чем опасна болезнь Лайма

Заболевание недавно обнаружили у певца Джастина Тимберлейка.

Американскому певцу Джастину Тимберлейку совсем недавно диагностировали болезнь Лайма, которая возникает из-за укуса клещей. Об этом артист узнал во время двухлетнего мирового тура, но несмотря на советы врачей прекратить гастроли, он не отказался от них. Но чем может быть опасно игнорирование болезни? И как она протекает? В беседе с 5-tv.ru об этом рассказала врач-терапевт Лианна Гарибян.

Где распространена болезнь?

Болезнь Лайма также называют клещевым боррелиозом. По словам эксперта, в России чаще всего заболевание встречается в северо-западных и центральных регионах. В том числе в Талдомском и Дмитровском районах Подмосковья, Ленинградской области. А также возникают очаги на Урале, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.

Первые симптомы

Инфекционное заболевание может быть острого или хронического течения.

«Симптомы зависят от стадии развития болезни. Характерным ранним симптомом является мигрирующая эритема — сыпь в форме кольца с ярким центром, который в начальном периоде заболевания разрастается. А затем может угасать», — поделилась специалист.

По словам Гарибян, болезнь может начинаться остро и подстро, когда симптомы выражены не ярко. Среди первых признаков есть небольшая лихорадка, головная боль, слабость и дискомфорт в мышцах и суставах. Реже могут возникать тошнота и рвота. Инкубационный период составляет до 30 дней.

Какие органы находятся в зоне риска?

Как отмечает эксперт, болезнь Лайма чаще всего поражает кожу, суставы, сердце и нервную систему. Если игнорировать заболевание, то это может привести к утрате работоспособности и нарушению жизнедеятельности.

Диагностика и лечение

«Диагностика включает в себя осмотр самого пациента, лабораторный анализ крови и исследование клеща. Лечение может проводиться, при своевременном обращении к доктору, в амбулаторных условиях. При острых состояниях — стационарно», — рассказала терапевт.

Гарибян уточнила, что в лечении важен комплексный подход, в который входит прием антибиотиков по назначению врача. При обнаружении укуса клеща необходимо в кратчайшие сроки обратиться в больницу. Удалять клеща ни в коем случае нельзя самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях заболевания Джастина Тимберлейка.

Еще больше новостей— у Пятого канала в мессенджере MAX.