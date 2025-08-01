«Испытывал сильную боль»: Джастин Тимберлейк заявил о серьезном заболевании

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

Джастин Тимберлейк сделал заявление о серьезном заболевании

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист постоянно устает, что сказывается на его выступлениях.

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк поразил поклонников признанием о своем заболевании. Про недуг артист сообщил в соцсетях.

По словам знаменитости, сейчас он борется с болезнью Лайма, значительно осложняющей привычную жизнь. Вероятно, в связи с диагнозом звезда выглядит уставшим, что замечают фанаты, и не выкладывается на полную во время концертов.

«Жизнь с этой болезнью может быть очень изнурительной как в ментальном плане, так и в физическом. Когда впервые узнал о диагнозе, был шокирован. Но, по крайней мере, мог понять, почему, находясь на сцене, я испытывал сильную боль в нервах или просто чувствовал безумную усталость или недомогание. Я решил, что радость, которую приносят мне выступления, намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывает мое тело», — пояснил Джастин в своем блоге.

С этим же заболеванием борются и другие известные личности, среди которых супермодель Белла Хадид и исполнитель Джастин Бибер. Последнего даже подозревали в употреблении запрещенных веществ, однако все оказалось куда более драматичнее.

«У меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом», — рассказывал Бибер пять лет назад.

В свою очередь Хадид откровенно признавалась, что ей крайне тяжело принимать душ с этим недугом. А готовка завтрака в выходной день для нее стала просто достижением, поскольку никогда не хватает сил.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джастин Тимберлейк сделал унизительное признание.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.32
-1.51 91.88
-3.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:35
«Вошел не в ту дверь»: в сети появилось фото Виталия Кличко и порнозвезды
2:20
Основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр умер в возрасте 72 лет
2:05
На Камчатке зафиксировали три землетрясения магнитудой выше 5,0
1:50
Противоречивый герой? Спикер Гордумы Томска извинился за грубость
1:35
«Испытывал сильную боль»: Джастин Тимберлейк заявил о серьезном заболевании
1:25
На что еще потратить деньги: на Украине предложили построить подземные базы

Сейчас читают

Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост случаев смертельно опасной болезни
Экс-начальника службы при Минобороны Тимофеева приговорили к девяти годам тюрьмы
Каждый плод растет в свое время: прогноз Таро на август 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс