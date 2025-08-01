«Испытывал сильную боль»: Джастин Тимберлейк заявил о серьезном заболевании

Артист постоянно устает, что сказывается на его выступлениях.

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк поразил поклонников признанием о своем заболевании. Про недуг артист сообщил в соцсетях.

По словам знаменитости, сейчас он борется с болезнью Лайма, значительно осложняющей привычную жизнь. Вероятно, в связи с диагнозом звезда выглядит уставшим, что замечают фанаты, и не выкладывается на полную во время концертов.

«Жизнь с этой болезнью может быть очень изнурительной как в ментальном плане, так и в физическом. Когда впервые узнал о диагнозе, был шокирован. Но, по крайней мере, мог понять, почему, находясь на сцене, я испытывал сильную боль в нервах или просто чувствовал безумную усталость или недомогание. Я решил, что радость, которую приносят мне выступления, намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывает мое тело», — пояснил Джастин в своем блоге.

С этим же заболеванием борются и другие известные личности, среди которых супермодель Белла Хадид и исполнитель Джастин Бибер. Последнего даже подозревали в употреблении запрещенных веществ, однако все оказалось куда более драматичнее.

«У меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом», — рассказывал Бибер пять лет назад.

В свою очередь Хадид откровенно признавалась, что ей крайне тяжело принимать душ с этим недугом. А готовка завтрака в выходной день для нее стала просто достижением, поскольку никогда не хватает сил.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джастин Тимберлейк сделал унизительное признание.

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