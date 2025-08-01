Трамп назвал крупнейшим скандалом фабрикацию данных о вмешательстве РФ в выборы США

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Так называемое «российское дело» стало инструментом давления на него как на избранного президента.

Трамп: фабрикация данных о вмешательстве России в выборы —крупнейший скандал

Фото: Reuters/Kent Nishimura

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал фабрикацию разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года «крупнейшим скандалом в истории страны». Об этом он написал в Truth Social.

«Мошенничество с „Россия, Россия, Россия“ теперь полностью неоспоримо! Все факты представлены черным по белому. Это самый крупный скандал в истории Америки», — говорится в публикации.

Он утверждает, что администрация Барака Обамы сознательно инициировала и поддерживала распространение ложной информации о российском следе с целью оспорить его победу и подорвать легитимность его президентства.

Предыстория скандала

В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы для поддержки кандидатуры Трампа. Это стало поводом для многочисленных расследований, самое известное из которых — длительное разбирательство спецпрокурора Роберта Мюллера.

После выборов, по утверждению нынешнего директора национальной разведки США Тулси Габбард, в экстренном порядке готовился новый доклад с противоположными выводами: его подготовила уже администрация Обамы, и в нем подчеркивалось наличие вмешательства, несмотря на отсутствие таких данных в предыдущих отчетах.

В июле 2025 года были рассекречены документы, которые, по словам Габбард, доказывают сознательную политизацию и фабрикацию доказательств о влиянии Москвы на выборы в США. По этим данным, некоторые выводы разведки, опровергающие вмешательство России, были скрыты или изъяты из публичных материалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.33
0.01 91.71
-0.17
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Последние новости

20:14
«Это ведет нас к деградации»: Рома Зверь про использование ИИ в музыке
19:58
Любовь без сценария: Памела Андерсон и Лиам Нисон вместе не только на экране
19:40
Самара, Казань, Нижний Новгород: этно-опера «Князь Владимир» едет на гастроли
19:23
«Спасибо за счастье!» — у Артема Ткаченко родился четвертый ребенок
19:16
Сценарий новой комедии «Геля» пролежал нетронутым 10 лет — время пришло
19:10
В Госдуме предлагают ввести платное обучение для иностранцев в старших классах

Сейчас читают

Актера Максима Глотова обнаружили мертвым в Москве
Лопасть самодельного вертолета пробила голову 88-летнему пенсионеру в Кировской области
Криминальная комедия «Геля» откроет фестиваль российского кино «Окно в Европу»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс